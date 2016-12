Cameron Thias – Musikproduzent

Cameron Thias ist ein Musikproduzent, der seit 2010 elektronische Musik produziert. Mit seinem Studium an der School of Audio Engineering schaffte er sich eine Basis und führte anschließend in Zusammenarbeit mit seinem Bruder ein Studio. Dort übernahm er eine Reihe an Fremdproduktionen im Bereich Rap, R’n’B und Black Music. In dieser Zeit wurden auch eine Vielzahl an musikalischen Projekten vorrangig im Bereich Werbung und Internet Clips produziert, für nennenswerte Kunden wie IBM, Vodafone und Siemens. Nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit suchte Cameron Thias eine neue Herausforderung und fing an sich mit Techno und House zu beschäftigen. Seitdem hat er mehrere Tracks und EPs auf unterschiedlichen Labels herausgebracht. Seine erste Veröffentlichung über Little Genius Records hat Cameron Thias auch gegenwärtig die Kollaboration mit Aiho (Bosphorus Underground Recordings) ermöglicht. Weitere Labels unter denen er veröffentlichte Tracks herausgebracht hat, sind Piko Music, Shinocs Music und Frequenza Records. Mit DJ Gigs in zum Beispiel Stuttgart, Münster und Ravensburg ist er mit seinen Tracks in ganz Deutschland unterwegs. Seit 2015 ist er offiziell bei dem Kölner Label Jannowitz Records als Künstler unter Vertrag. Für Cameron Thias ist der kreative Prozess der Musikproduktion von höherer Bedeutung, als die Einhaltung eines bestimmten Genres. Aus diesem Grund lässt sich der Stil seiner Musik kaum auf eine bekannte Richtung beschränken.

Aktuell ist Cameron Thias auf dem ADE Sampler 2016 von Frequenza Records mit einem Track vertreten. Hier der Link zum Track