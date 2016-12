Die Kinder von Eden – Ken Follet

Bestsellerautor Ken Follet ist wieder da. Diesmal spielt seine Geschichte allerdings nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Genauer gesagt in einem kleinen Tal in Kalifornien, in dem eine friedliche Hippie-Gemeinschaft lebt. Doch dann beschließt die Regierung, dass das Dorf einem Stausee weichen soll. Um das zu verhindern überlegen sich die Kinder von Eden einen wahnwitzigen Plan und drohen der Regierung. „Wenn wir gehen müssen, wird die Erden beben“. Außer FBI-Agentin Judy Maddox nimmt sie allerdings niemand Ernst… Der Roman „Die Kinder von Eden“ von Ken Follet ist im Handel erhältlich. Und zu einem guten Buch gehört natürlich auch ein guter Wein. Eine große Auswahl an exklusiven Weinen gibt´s in unserer Weinabteilung!