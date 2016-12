Infotainment beim P.O.S. Medienblog

Wir bieten die passende Unterhaltung für alle, jetzt nicht nur vor Ort am Point of Sale, sondern nun auch online auf unserem Blog. Ratgeber, Highlights aus der Welt der VIPs oder der Charts, sowie Reise- und Buchtipps halten Euch von nun an auf dem Laufenden. Zusammengestellt werden sie von unserer Redaktion – die das bereits tagein, tagaus im Instore Radio Programm von Radio P.O.S. tut.Der Redaktionsleiter ist Torsten Stender, die bekannte Stimme aus dem Instore Radio. Janne Meier ist unsere Expertin für die Welt der Stars und Sternchen und berichtet in Stage über aktuelle Neuigkeiten der Prominenz. Im Kulturcafé gibt sie als Leseratte zudem kompetente Buchtipps. Insa Schoppe weiß, was die heißesten Reisetipps der Saison sind. Sie schreibt über die aktuellen Travel-Themen. Finn-Ole Martins, kurz FOM, liefert Details und Hintergründe zu aktuellen Hits der Musik und bekannten Klassikern. Was sind die Geschichten hinter den Songs? Mehr davon in Booklet – Musikgeschichte. Natürlich gibt es neben den genannten noch viele weitere Themen, von denen wir Euch in diesem Blog berichten werden. Wir wünschen Euch in Zukunft viel Spaß und Freude beim Lesen.Euer Team vom P.O.S. Medien Blog